Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

21 августа, 04:58

Политика

Вэнс назвал Путина рассудительным политиком, который заботится об интересах России

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Владимира Путина как очень расчетливого и осторожного политика, который заботится об интересах России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Вэнс подчеркнул, что никогда не встречался с Путиным лично, но неоднократно разговаривал с ним по телефону. Вице-президент отметил, что российский лидер более мягок в общении, чем можно было бы ожидать.

Он добавил, что, по его мнению, Путин уважает президента США Дональда Трампа, потому что тот тоже заботится об интересах американских граждан.

В то же интервью телеканалу Вэнс сообщил, что США получили конкретные детали переговорных позиций России и Украины. Белый дом уже приступил к работе над предложениями обеих сторон. Некоторые детали еще необходимо продумать до конца.

политика

