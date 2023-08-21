Французский политик заявил, что Нидерланды не станут отправлять F-16 Киеву

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Нидерланды, вероятнее всего, не отправят американские истребители F-16 на Украину. Таким мнением поделился французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, истребители Киеву пообещал уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Филиппо выразил уверенность, что на досрочных парламентских выборах в стране в ноябре этого года одержит победу "Партия свободы", представители которой решат не отправлять F-16 на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов. В дальнейшем поставки будут увеличены, добавил он.

До этого Белый дом одобрил передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Уточнялось, что Украина получит оружие после завершения подготовки ее летчиков.

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ