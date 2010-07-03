В Госдуме оценили готовность Румынии принять больше американских военных

18:13
18:13
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна готова принять больше американских военнослужащих. Комментируя сложившуюся ситуацию, член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что подобные высказывания Йоханниса вызывают недоумение, так как Румыния рискует потерять свой суверенитет.
"Это делается целенаправленно для того, чтобы запугать восточно-европейские государства и сподвигнуть их к тому, чтобы соглашаться на размещение американских военных баз", – подчеркнул Морозов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах страны остается напряженной. По его словам, НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, кроме того, наблюдается развертывание системы ПРО США в Румынии и Польше, а также расширение военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что американцы стремятся "за счет своих сателлитов бряцать оружием".
В июне в конгрессе США выступили с предложением выдавать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от России. Автором законопроекта стал представитель Демократической партии Элиот Энгель. В документе отмечается, что многие американские союзники пользуются советским оборудованием. Из-за этого им приходится покупать запасные части и услуги у РФ.
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