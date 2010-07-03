США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения "зависимости" от РФ

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В конгрессе США выступили с предложением выдавать кредиты членам Организации Североатлантического договора (НАТО) для снижения "зависимости" от России. Автором законопроекта стал представитель Демократической партии Элиот Энгель.

В документе, на который ссылается RT, отмечается, что многие американские союзники пользуются советским оборудованием. Из-за этого им приходится покупать запасные части и услуги у РФ. Подчеркивается, что у ряда государств не имеется ресурсов на покупку нового вооружения.

Кредиты на военные закупки будут выдаваться странам, вступившим в альянс после 1 марта 1999 года. В числе таких потенциальных заемщиков – Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Ранее эксперты Североатлантического альянса приняли новую военную стратегию из-за вызовов, среди которых якобы имеется "российская ядерная угроза".

В начале апреля глава НАТО заявлял, что страны Североатлантического альянса согласовали меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии.

