Шойгу рассказал о напряженной ситуации на западных границах РФ

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Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

"(Ситуация) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", – заявил министр на открытии заседания коллегии.

Шойгу напомнил, что для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы, Россия реализует комплекс мер.

Ранее Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала начать переговоры по возобновлению ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.

Накануне военное ведомство опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", который может находиться в воздухе более суток.

Полет беспилотника "Альтиус-У" длился 32 минуты и проходил на одном из испытательных аэродромов на высоте до 800 метров.