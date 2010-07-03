В Сети появилось видео полета новейшего беспилотника "Альтиус-У"

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", который может находиться в воздухе более суток.

На видеозаписи длительностью 1 минута 4 секунды показаны маневры и посадка самолета.

Видео: YouTube/Минобороны России

По данным ведомства, полет беспилотника "Альтиус-У" длился 32 минуты и проходил на одном из испытательных аэродромов на высоте до 800 метров, причем в полностью автоматическом режиме. В ходе тестирования все системы отработали штатно, заключили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, "Альтиус-У" способен вести разведку с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Вес аппарата равен примерно шести тоннам. Благодаря спутниковому каналу управления радиусиспользования такого беспилотника практически не ограничен, отметили специалисты.