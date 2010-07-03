В Госдуме рассказали об активизации НАТО на границах РФ

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Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин сообщил, что на западных границах России уже продолжительное время наблюдается активизация сил НАТО. Его слова приводит RT.

"И самолеты-разведчики, и корабли подходят на опасную близость к нейтральным водам, проводятся постоянные учения – пытаются каким-то образом всегда нашу страну держать в напряжении", – отметил Шерин.

Он добавил, что американцы стремятся "за счет своих сателлитов бряцать оружием", но "они только себе будут делать хуже".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной. По его словам, ситуация характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, а также развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия реализует комплекс мер для нейтрализации угроз.

В августе замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неубедительными заявления НАТО об отсутствии планов размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. По словам дипломата, он прошлому опыту знает, что "планы могут меняться достаточно быстро". Вместе с тем до этого оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам. Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют российские действия. Как отмечается в докладе, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вышли на первый план повестки НАТО.