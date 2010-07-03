Военный эксперт прокомментировал испытания беспилотника "Альтиус-У"

16:13
16:13
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Фото: скриншот видео министерства обороны РФ
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал испытания военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У", сообщает RT.
По его словам, теперь ударные и разведывательные беспилотники РФ смогут летать сутками, удаляться на расстояния до пяти тысяч километров и использовать необходимые технологические и разведывательные приборы.
Это позволит иметь подробную информацию о вероятном противнике и давать возможность командованию принимать решение о применении тех или иных видов вооружения.
Эксперт подчеркнул, что беспилотники связаны в единый контур с ударными системами, находящимися на земле, и с авиацией в небе, что дает возможность комплексно применять вооружения.
Вместе с тем, БПЛА могут сами по команде оператора наносить удары по тем или иным разведывательным целям.
"Это свидетельствует о том, что наша армия получает самое современное вооружение, самые современные системы обеспечения боя, которые есть у наших вероятных противников", – отметил Литовкин.
По его мнению, РФ ни в чем не уступает по боевой эффективности и мощности вооруженных сил.
Ранее Минобороны опубликовало видео первого полета военного беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У". Полет длился 32 минуты и проходил на одном из испытательных аэродромов на высоте до 800 метров, в полностью автоматическом режиме.
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