Великобритания призвала ЕС усилить санкции против РФ из-за дела Скрипалей

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Великобритания призвала страны Евросоюза усилить антироссийские санкции из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил глава британского МИД Джереми Хант, выступая с речью в Институте мира в Вашингтоне.

По словам Ханта, передает ТАСС, "агрессивное и враждебное поведение России подрывает международный порядок". Отметив необходимость сотрудничества с Москвой, министр, тем не менее, подчеркнул, что "внешняя политика России под руководством президента Путина сделала мир более опасным".

В связи с этим глава британского внешнеполитического ведомства обратился к ЕС с призывом, "обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с США". Как пояснил Хант, "это подразумевает единогласную реакцию на случаи нарушения закона", добавив, что это касается любых ситуаций, " начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма".

В рамках своего визита в Вашингтон Хант также планирует встретиться со своим американским коллегой Майклом Помпео и другими представителями Белого дома. Он собираются обсудить Иран, КНДР, Сирию, мирный процесс на Ближнем Востоке и ряд других международных вопросов.

Ранее сообщалось, что мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль планирует посетить Великобританию и повидаться с сыном. По словам родных, сейчас пообщаться с пострадавшей дочерью Скрипаля Юлией возможно только тогда, когда она звонит сама. Номера телефонов Скрипалей в Великобритании семье неизвестны.