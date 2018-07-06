Трамп обсудит с Мэй политику в отношении России и "дело Скрипалей"

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Президент США Дональд Трамп обсудит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй политику в отношении РФ во время визита в Лондон 12 июля. Лидеры государств затронут во время переговоров и "дело Скрипалей".

"Я знаю, что будут обсуждения по этому вопросу, по вопросу отношений с Россией", – цитирует посла США в Великобритании Роберта Джонсона РИА Новости.

По его словам, США поддерживают Великобританию в отношении инцидента с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвиняет в причастности к покушению Россию.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Власти Великобритании утверждают, что Скрипали подверглись воздействию вещества А234, его также называли "Новичок". Тип яда стал поводом для обвинений в адрес Москвы, в Кремле категорически отрицают причастность к инциденту.

Через несколько дней после поездки в Лондон Трамп встретиться в Хельсинки с Владимиром Путиным. Лидеры обсудят важные международные вопросы и двусторонние отношения между РФ и США.