Мать Скрипаля планирует посетить Великобританию

7 августа, 23:49
Фото: ТАСС/DPA/Monika Skolimowska
Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль хотела бы посетить Великобританию, сообщила ее внучка Виктория Скрипаль.
"Думаем подавать документы для визы для бабушки, чтобы она могла увидеть родных. Процедура достаточно трудная, в том числе и технически. Я хотела бы ее сопровождать, но уже несколько раз получала отказ в посещении Великобритании, поэтому не уверена, что мне позволят в этот раз", – цитирует родственницу "Интерфакс".
По ее словам, пообщаться с пострадавшей дочерью бывшего разведчика возможно только, когда та звонит сама. Номера телефонов Скрипалей в Великобритании семье неизвестны.
Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Лондон обвиняет Москву в причастности к нападению. Предполагается, что в покушении участвовали две группу киллеров – перевозчики яда и исполнители отравления.
Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой. Его якобы получили с записей камер видеонаблюдения. Сообщалось также, что Лондон запросит выдачу двух россиян, подозреваемых по делу.
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