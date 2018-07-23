Свидетелям показали фотографию подозреваемого в отравлении Скрипалей

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Начался поиск главного подозреваемого в деле об отравлении "Новичком". Детективы хотят опознать его по фотографии.

Снимок подозреваемого предъявляют ключевым свидетелям, их также опрашивают о перемещениях некой загадочной женщины, сообщает "Газета.ру". Ее и троих мужчин подозревают в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ранее сообщалось, что полиция с помощью системы видеонаблюдения узнала подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. Записи сравнили с перечнем недавно въехавших в страну людей, получив доказательства, что предполагаемые злоумышленники прибыли из России. По предварительным сведениям, это бывшие или действующие сотрудники ГРУ.

Поступали также данные, что правоохранителям удалось установить имена подозреваемых, но позднее эти данные опровергли в британском МИД.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Скрипалей отравили нервно-паралитическим ядом, который Лондон отнес к семейству "Новичок". Прямых доказательств причастности России к покушению не предоставляли, но британские власти считают, что Москва связана со случившимся.