В британском МВД опровергли сведения о выяснении имен отравителей Скрипаля

19 июля, 18:53
Фото: AP/Matt Dunham
Министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию, что полиция установила личности участников нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
"Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику "плохой источник и дикая спекуляция", – написал он в микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось, что полиция с помощью системы видеонаблюдения якобы узнала подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. Записи сравнили с перечнем недавно въехавших в страну людей, получив доказательства, что предполагаемые злоумышленники прибыли из России. По предварительным сведениям, это бывшие или действующие сотрудники ГРУ.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что это очередные мнения вместо фактов. Он уточнил, никто не видел Скрипалей с момента произошедшего и ни у кого нет допуска к подозреваемым.
Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Скрипалей отравили нервно-паралитическим ядом. В Лондоне считают, что вещество принадлежит к семейству "Новичок". Прямых доказательств причастности России к покушению не предоставляли, но британские власти считают, что Москва связана со случившимся.
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