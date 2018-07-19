В Совфеде оценили информацию об установлении подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал информацию о том, что британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей.

"Сейчас вместо фактов предлагают мнения по поводу, основанные на таких же мнениях по поводу. Никто не видел Скрипалей с тех пор, как все произошло, также никто не имеет допуска к так называемым подозреваемым", – цитирует сенатора RT.

По словам Климова, коллеги из других стран в частных беседах отмечают, что не могут открыто заявить о недоверии к британскому расследованию. Он добавил, что все сам инцидент был придуман для отвлечения внимания граждан Соединенного королевства от Brexit.

Ранее СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что полиция установила подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагаемых исполнителей вычислили по камерам, расположенным рядом с местом преступления. Сообщалось, что установлено и то, что подозреваемые прибыли из России.

Посол РФ в Великобритании потребовал назвать имена подозреваемых по делу. Он также заявил, что ждет информации из официальных источников.