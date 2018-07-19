Россия потребовала назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей‍

19 июля, 13:10
Фото: AP/Matt Dunham
Посол России в Великобритании Александр Яковенко потребовал назвать имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По его словам, заявления СМИ не подтверждаются официальными источниками, передает РИА Новости.
"Всю информацию о деле мир узнает лишь из сообщений СМИ. Официальные представители молчат. Я хочу услышать Скотланд-ярд или Форин-офис, потому что никто еще не подтвердил версии прессы", – сказал Яковенко.
По словам дипломата, каждый раз посольство просит британский МИД подтвердить те или иные версии, но не получает ответа.
"Советник по национальной безопасности Британии ранее сообщил, что у следствия нет подозреваемых. Выходит так, что у них нет никаких фактов. Тем не менее, Россию сразу же обвинили в отравлении", – добавил Яковенко.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал масштабный международный скандал. Лондон заявляет, что к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и предложениями о проведении совместного расследования. Однако, британские власти на них не отреагировали.
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