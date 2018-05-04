Захарова обвинила правительство Терезы Мэй‍ в обманах по делу Скрипаля

04 мая 2018, 10:21
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о трех случаях лжи со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в деле об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.
"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче", – написала она. Следом она перечислила три пункта, вызвавших ее недоверие.
Во-первых, пишет Захарова, сообщалось, что британские эксперты установили страну-производителя вещества, которым отравили Скрипаля, однако эту информацию опровергли сами британские эксперты в лице директора лаборатории Портон-Дауна.
Второе вранье правительства Великобритании, по ее словам, касается наличия у России мотива для отравления в связи с ее "историческим плохим поведением". Дипломат напомнила, что Москва опровергла эти данные, приведя факты регулярного нарушения Британией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". Кроме того, Москва перечисляла несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону, добавила Захарова.
И, продолжила дипломат, в-третьих, Мэй утверждала, что яд "Новичок" производился только в России, но президент Чехии Милош Земан опроверг это и подтвердил разработку отправляющего вещества его страной.
Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся. Уточнялось, что мог использоваться яд "Новичок", который якобы производят в РФ. Россия обвинения отвергает.
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