СМИ сообщили об идентификации подозреваемых в отравлении Скрипалей

19 июля, 09:56
Фото: АР/Matt Dunham
В Лондоне заявили, что полиция определила лиц, отравивших экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщил западным СМИ источник.
В работе помогла камера наблюдения рядом с местом происшествия. Записи сравнили со списком недавно въехавших в страну людей, получив доказательства, что предполагаемые преступники прибыли из России, сообщают "Дни.ру".
Имена подозреваемых установят в ближайшее время. Предполагается, что они бывшие или действующие сотрудники ГРУ. Не исключено, что исполнителями стали агенты негосударственных организаций или других российских силовых ведомств, отметил собеседник.
Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим ядом. В Лондоне считают, что он принадлежит к семейству "Новичок".
Эксперты не определили страну производства вещества. Прямых доказательств причастности России к покушению представлено не было, но британские власти убеждены, что Москва была его организатором.
В России неоднократно отвергали обвинения. В Кремле также подчеркнули, что настаивают на участии в следствии по делу.
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