Четыре украинских объекта залетели в воздушное пространство Румынии

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Четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии, сообщает Life.ru со ссылкой на румынское Минобороны.

Информации о типе объектов нет, однако предполагается, что это могли быть беспилотники.

Всего за ночь военные засекли 12 объектов, которые находились на территории Украины к северу от границы. Четыре из них на несколько минут оказались в воздушном пространстве Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Как уточнили в Минобороны, проникновение было непреднамеренным.

Ранее два румынских истребителя F-16 подняли в воздух из-за нарушения БПЛА воздушного пространства страны. Спустя время дрон направился в сторону Украины, его путь удалось отследить с помощью радиолокационной системы наблюдения. Информацию об инциденте передали в Генинспекцию по ЧС.