Великобритания исключила двойное упоминание журналиста Красовского в санкционном списке РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Власти Великобритании исключили из санкционного списка российского журналиста Антона Красовского, объяснив двукратное наложение на него ограничений ошибкой. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Первоначальный фигурант (Антон Вячеславович Красовский, ID: 14715) остается в общем списке и по-прежнему подлежит трастовым санкциям и санкциям в виде заморозки активов", – говорится в сообщении.

Впервые Красовского включили в санкционный список 15 марта 2022 года. Тогда британские власти утверждали, что причиной для этого стали якобы действия журналиста, поддерживающие политику, направленную на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Позже публициста еще раз внесли в перечень 17 июля. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объяснил решение тем, что Красовский призывал к расправе над украинскими детьми.

После высказывания об украинских детях телеканал RT приостановил сотрудничество с журналистом. Главный редактор средства массовой информации Маргарита Симоньян тогда заявила, что решение было вызвано невозможностью членов редакции принять подобные высказывания Красовского.

