Глава МИД Турции надеется на скорое открытие зернового коридора из Украины

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на скорое решение вопроса по зерновому коридору из Украины. Он заявил, что открытие зернового коридора может состояться в ближайшие дни.
"В ближайшие дни можно ждать положительных новостей в вопросе открытия зернового коридора. Лично я в вопросе открытия зернового коридора настроен оптимистично", – сообщил он в эфире телеканала ТРТ.
По словам министра, решение данного вопроса даст надежду на урегулирование ситуации на Украине.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.
До этого российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.
Переговоры о восстановлении экспорта зерна близки к завершению – дипломат
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