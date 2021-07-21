В Кремле еще не видели письма австрийского мальчика к Путину – Песков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не ознакомились с письмом австрийского мальчика, в котором он попросил Владимира Путина не терять веру в Европу.

"Мы не видели такого письма", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее 10-летний австриец Маттиас Брандштеттер передал через российского посла письмо президенту РФ. В нем он просит Путина не терять веру в Европу, отмечая, что многие ее жители по-доброму относятся к России и желают партнерства с ней.

В министерстве иностранных дел между тем рассказали, что по просьбе ребенка отправили ему фотографию российского лидера с автографом, а также несколько книг о России и Москве.

