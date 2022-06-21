Лавров посетит Иран 22 июня

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит в среду Иран, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра С.В. Лавров посетит с официальным визитом Иран", – написал Ульянов в телеграм-канале.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами создали условия, при которых РФ и другие страны, создающие равноправный диалог, вошли в "новую большую восьмерку". По его словам, из-за санкций экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать". Он уточнил, что за первый квартал текущего года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а уровень инфляции достиг 8,6%.

До этого экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявили, что новая катастрофическая война может начаться на Ближнем Востоке, если президент США Джо Байден не активизирует усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. По мнению политиков, вызывает недоумение то обстоятельство, что Байден, заявивший на выборах о возвращении к ядерной сделке, до сих пор мешкает с дипломатией.

В январе 2020 года Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.