Молдавский суд продлил домашний арест экс-президенту Додону

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Суд в Кишиневе продлил на 30 дней домашний арест бывшему президенту Молдавии Игорю Додону. Об этом сообщает ТАСС.

"Был продлен домашний арест на 30 дней", – сказал Додон.

Бывший молдавский лидер уточнил, что суд принял данное решение в соответствии с ходатайством прокуратуры.

"Считаем это решение предвзятым. <...> Мы опротестуем его в Апелляционной палате", – подчеркнул он.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

