ЛДПР предложила установить 31 марта в России Днем взятия Парижа

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Депутаты от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить 31 марта Днем взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 годов. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По мнению авторов инициативы, необходимость принятия законопроекта объясняется потребностью возрождения исторических традиций празднования победы в Отечественной войне 1812 года. Также это может воспрепятствовать участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий.

Как подчеркивается в документе, правовым основанием для установления 31 марта стало историческое событие, которое произошло в аналогичную дату 1814 года, когда в селении Лавилет Париж подписал капитуляцию. Депутаты указали, что благодаря заграничному походу русских войск многим европейским странам удалось обрести независимость.

Кроме того, авторы считают, что законопроект поможет в воспитании молодых людей в духе патриотизма, уважения к истории и любви к родине.

В марте депутаты Госдумы приняли законопроект, который устанавливает день окончания Ленинградской битвы, 9 августа, как День воинской славы России. Изменения внесены в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

