Хинштейн объяснил свою связь с Сумской областью

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал шутку Владимира Путина о своем назначении, рассказав, что Сумская область не является для него чужой, поскольку оттуда родом его дедушка. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

Российский лидер посетил Курскую область 20 мая. Это произошло впервые с момента полного освобождения региона от украинских военнослужащих. В ходе своего визита Путин провел с Хинштейном личную встречу.

Кроме того, он пообщался с главами муниципалитетов Курской области, тогда глава Глушковского района Павел Золотарев отметил, что для безопасности российской границы нужно отодвинуть противника и присоединить Сумы к России. Путин ответил, что поэтому и назначил Хинштейна на должность врио губернатора. Золотарев отметил, что тот является "пробивным" человеком. Президент согласился с этим утверждением.

Путин также встретился в Курчатове с представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов Курского региона. Там президент посетил строящуюся атомную электростанцию.