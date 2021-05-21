Искусствовед объяснила, какой костюм надел Владимир Зеленский в День вышиванки

Фото: instagram.com/zelenskiy_official/
Искусствовед, доктор искусствоведения Раиса Кирсанова объяснила Москве 24, допустил ли президент Украины Владимир Зеленский ошибку с выбором костюма в День вышиванки.
Ранее украинский лидер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию в национальном костюме, напоминающим русскую косоворотку. В нем он поздравил украинцев с Днем вышиванки, назвав ее гордостью, символом и сокровищем страны. Однако из-за схожести с косовороткой в соцсетях президента Украины появились сотни негативных комментариев.
Позже советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснил, что рубаха президента не является русской, а объединяет в себе различные виды существующих на Украине вышиванок. Его слова подтвердил и автор костюма дизайнер Артем Климчук. Скандал вокруг фотографии Подоляк назвал "немотивированным".
Однако Раиса Кирсанова отметила, что рубаха президента Украины вышиванкой, по ее мнению, все же не является.
"Кроме того, расположенный на косоворотке ворот чуть смещали для того, чтобы не "разрезать" обереги и сакральные знаки, которые в древности вышивались на груди. Делать это было просто нельзя. А Украина пошла другим путем. У них обыкновенная рубашка с отложным воротничком", – объясняет разницу искусствовед.
Кирсанова подчеркнула, что из-за смещенного вбок ворота отличить косоворотку с вышиванкой несложно. То, что смещение было сделано из-за невозможности "разрезать" сакральные знаки, подтверждается исследованиями историков и археологов, добавила собеседница Москвы 24.
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