В Сети осудили Зеленского, надевшего русскую косоворотку в День вышиванки

Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!" – написал Зеленский под своим фото в соцсети, на котором он одет в национальную русскую косоворотку.
Интернет-пользователи такое поздравление восприняли негативно и атаковали Instagram украинского лидера комментариями.
"А сегодня праздник косоворотки? Или уже нет разницы, что и как называть?" – возмутился один из подписчиков.
Многие из комментаторов принялись объяснять президенту разницу между косовороткой и вышиванкой, выражая свое недовольство и разочарование таким промахом с его стороны.
Ранее Зеленский сообщил о внесении в Раду законопроекта о коренных народах Украины. Он также напомнил о том, что в поддержку крымских татар в стране был учрежден День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, разработана Стратегия "деоккупации и реинтеграции" полуострова, а также Стратегия развития крымскотатарского языка до 2032 года.
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