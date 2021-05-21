В офисе Зеленского назвали "немотивированным" скандал из-за косоворотки

Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "немотивированным" скандал из-за русской косоворотки, которую Зеленский надел в День вышиванки. Об этом сообщила "Газета.ру".
Он уточнил, что рубаха президента не является русской, а объединяет в себе различные виды вышиванок, существующих на Украине. Его слова подтвердил и дизайнер Артем Климчук, который создал рубаху Зеленского.
"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы", – объяснил он и добавил, что за основу своего творения взял народный костюм Днепропетровской области, родины украинского президента.
Ранее пользователей Сети возмутило одеяние президента в день праздника. Многие попытались объяснить Зеленскому разницу между косовороткой и вышиванкой. "А сегодня праздник косоворотки? Или уже нет разницы, что и как называть?", – прокомментировал один из его подписчиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: