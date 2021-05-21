В офисе Зеленского назвали "немотивированным" скандал из-за косоворотки

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "немотивированным" скандал из-за русской косоворотки, которую Зеленский надел в День вышиванки. Об этом сообщила "Газета.ру".

Он уточнил, что рубаха президента не является русской, а объединяет в себе различные виды вышиванок, существующих на Украине. Его слова подтвердил и дизайнер Артем Климчук, который создал рубаху Зеленского.

"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы", – объяснил он и добавил, что за основу своего творения взял народный костюм Днепропетровской области, родины украинского президента.

Ранее пользователей Сети возмутило одеяние президента в день праздника. Многие попытались объяснить Зеленскому разницу между косовороткой и вышиванкой. "А сегодня праздник косоворотки? Или уже нет разницы, что и как называть?", – прокомментировал один из его подписчиков.

