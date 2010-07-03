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11:43

В Совфеде оценили призыв Зеленского к США ужесточить санкции

политика

11:43

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Призыв Владимира Зеленского к США об ужесточении антироссийских санкций является стратегической ошибкой. Такое мнение выразил представитель Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Считая, что с братской страной и народом, со своим соседом, можно жить в условиях конфронтации, опираясь на санкции заокеанского друга в лице Вашингтона, Зеленский совершает стратегическую ошибку ", – цитирует RT сенатора.

Джабаров также отметил, что, судя по первым заявлениям Зеленского на посту президента, "он встал на путь, который ведет в тупик".

Ранее сообщалось, что президент Украины призвал США ужесточить санкции против России. Об этом он заявил после инаугурации на встрече с представителями Белого дома, которые прибыли на церемонию в Киев. Также он назвал США "хорошим примером" демократии, отметив, что "готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы на Украине".

В понедельник, 20 мая, Зеленский на торжественном заседании Верховной рады принес присягу украинскому народу.

Первые санкции США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма. Ограничения несколько раз ужесточались.

Как заявил Владимир Путин, Россия потеряла от санкций вдвое меньше Европы. По словам президента, будущее страны не зависит от санкций, а базируется на внутреннем развитии, в том числе с помощью национальных проектов. Как пояснил российский лидер, санкции из инструмента геополитической борьбы превратились в средство манипуляции и борьбы с конкуренцией.

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