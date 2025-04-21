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21 апреля, 18:49

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Дипломат Алимов: не надо впадать "ни в эйфорию, ни в уныние" от итогов диалога РФ и США

В МИД призвали не впадать "ни в эйфорию, ни в уныние" от итогов диалога РФ и США

Фото: 123RF/vchalup

Москва ведет переговоры с Вашингтоном, исходя из полного учета своих интересов. Не нужно впадать "ни в эйфорию, ни в уныние" в отношении их текущих результатов, заявил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

По словам дипломата, работа ведется, главное, что есть настрой разговаривать. Он призвал быть прагматиками и реалистами. При этом Россия, уточнил Алимов, ради восстановления диалога с США не намерена забывать об остальных партнерах.

Вместе с тем РФ никогда не ограничивала культурно-гуманитарное сотрудничество, в том числе с США, добавил собеседник агентства.

"Позиция наша такова, что даже со странами, правительства которых придерживаются недружеской политики в отношении нашей страны, с творческими людьми, с творцами, с учеными, со спортсменами, которые готовы к взаимодействию с нашей страной, работе на наших площадках, у нас ограничений на взаимодействие нет", – сказал он.

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, Россия и США как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. Опыт прошлых лет продемонстрировал, что в непростые времена этим странам удавалось преодолеть разногласия, подчеркнул он.

В Стамбуле обсудили восстановление работы дипмиссий России и США

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