Сенатор Алтабаева: конфискация активов РФ в пользу Украины откроет "ящик Пандоры"

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Конфискация активов России откроет "ящик Пандоры" и подорвет репутацию финансовых институтов. Такое мнение высказала сенатор Екатерина Алтабаева.

"Конфискация активов России – шаг, действие, которое открывает "ящик Пандоры". Совершенно очевидно, что есть американские активы в Российской Федерации, по которым будут приняты ответные действия. Это не пойдёт на пользу российско-американским отношениям, хотя они и так находятся в низшей точке", – приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что подобные действия нанесут ущерб репутации финансовых институтов, что является совершенно неразумным шагом с финансово-экономической точки зрения. По мнению Алтабаевой, изъятие замороженных российских активов – это политическая авантюра.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей Конгресса США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что этот законопроект нанесет удар по имиджу США.

