Цитаты из послания президента будут показывать двое суток на медиафасадах в городах РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На медиафасадах и уличных экранах будут транслироваться главные тезисы, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.
21 апреля Народный фронт внес инициативу вывести на уличные экраны важнейшие заявления президента России. Такая трансляция продолжится до 22 апреля. Ожидается, что за это время с основными тезисами послания ознакомятся более 10 миллионов россиян.
В трансляции будут задействованы цифровые экраны Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов.
"Уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент", – рассказал замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
Ранее Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию: оно уже 17-е по счету. Глава государства выступал в центральном выставочном зале "Манеж". В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.
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