Госдеп не стал раскрывать имена участников делегации на переговорах с РФ

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Госдепартамент США не будет разглашать информацию о членах американской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с Россией по украинскому вопросу. Об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс, которую цитирует ТАСС.

Она раскрыла, что это будут высокопоставленные должностные лица, не занимающие руководящих должностей.

Встреча представителей Москвы и Вашингтона состоится 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны будут присутствовать глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Их лично отбирал Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ожидает, что политики наилучшим образом представят Россию.

США в ходе встречи планируют организовать непрямые переговоры между представителями России и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, рассказал спецпосланник американского президента Кит Келлог.

