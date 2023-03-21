Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД РФ

Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Канады Брайану Эбелю из-за слов главы канадского внешнеполитического ведомства о необходимости смены режима в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"20 марта вызванному в МИД России <...> Эбелю был заявлен решительный протест по поводу заявления министра иностранных дел Мелани Джоли в ходе пресс-конференции 10 марта сего года о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "смены режима" в России всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.

В ходе беседы с дипломатом в российском внешнеполитическом ведомстве указали на недопустимость подобных высказываний, заметив, что они противоречат принципам международного права в целом и Венской конвенции 1961 года в частности. Также Эбелю заявлено, что Москва оставляет за собой право на контрмеры в ответ на антироссийский курс правительства Джастина Трюдо.

"Отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений", – подытожили в российском ведомстве.

В феврале этого года МИД РФ вызвал посла США Линн Трейси и выразил ей протест из-за усиленной вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. Дипломату указали на контрпродуктивность курса США на усугубление отношений с Россией, а также подчеркнули, что поставляемое Киеву оружие и американский персонал станут законными целями для РФ.

Канада запретила импорт российских металлов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!