МИД РФ вызвал посла Бангладеш на фоне запрета российским судам заходить в порты

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Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Бангладеш Камрула Ахсана на фоне введенного запрета российским судам заходить в порты страны. Об этом ведомство рассказало на своем официальном сайте.

Российская сторона выразила обеспокоенность по ряду вопросов, которые касаются дальнейших отношений двух стран.

"Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", – говорится в сообщении.

В министерстве указали на недружественный характер такого решения и предупредили о негативных последствиях.

Ранее МИД РФ назвал недружественным шагом решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране. В министерстве отметили, что на протяжении года посольства прикладывали усилия, чтобы выстроить доверительные отношения, которые пострадали от инициированных Нидерландами высылок в марте прошлого года.

В России подозревают, что договоренности между сторонами были разорваны голландскими властями по указанию извне.

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