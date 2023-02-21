МИД РФ выразил протест послу США из-за вовлеченности Вашингтона в СВО на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Американского диппредставителя в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ. Она получила демарш из-за усиленной вовлеченности США в противостояние на Украине. Об этом информирует сайт российского ведомства.

"В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта", – говорится в сообщении.

Диппредставителю указали, что оружие, которое предоставляют Киеву, а также американский персонал – законные для РФ цели. В связи с этим послу рассказали о контрпродуктивности сегодняшнего курса Штатов, который направлен на усугубление отношений с российской стороной. Для урегулирования конфликта Белый дом должен допустить, что военную технику США и НАТО выведут с территории противостояния.

В МИД также подчеркнули, что Вашингтон обязан объяснить вопрос взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Послу было сказано, что американская сторона не должна мешать расследованию по этой теме.

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