Премьер Японии приедет с визитом в Киев – СМИ

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Украину 21 марта и проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает телеканал NHK.

Данный визит на Украину станет первым для Кисиды с момента начала спецоперации России. Среди лидеров стран Группы семи он остается последним, кто еще не совершал подобной поездки.

По данным телеканала, Кисида получил просьбу о визите во время телефонного разговора с Зеленским в январе этого года.

Последним из лидеров G7, посетившим Киев, стал президент США Джо Байден. Американский лидер провел встречу с Зеленским в Михайловском соборе.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин после визита в Москву проведет онлайн-переговоры с Зеленским. По данным газеты The Wall Street Journal, Китай стремится играть более активную роль в посредничестве ради окончания конфликта на Украине.

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