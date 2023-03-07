Антониу Гутерриш прибыл на Украину для встречи с Зеленским

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш находится на Украине. Там он встретится с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

Он уточнил, что темой встречи станет продление зерновой сделки.

"Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", – цитирует Хака ТАСС.

В августе 2022 года Гутерриш уже посещал Украину. Тогда он прибыл во Львов для встречи с Зеленским, в ходе которой они договорились продолжить координацию по зерновой инициативе. Кроме того, обсуждалась и ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Ранее пресс-служба ООН заявила, что Антониу Гутерриш встретится с Владимиром Зеленским 8 марта и обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы. Это будет третий визит генсека в Киев с прошлого года. В Нью-Йорк Гутерриш вернется 9 марта во второй половине дня.

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