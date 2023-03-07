Фото: AP Photo/David Goldman

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с Владимиром Зеленским 8 марта и обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

Известно, что генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину. Это будет третий визит генсека в Киев с прошлого года.

В Нью-Йорк Гутерреш вернется 9 марта во второй половине дня.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон отметил, что Зеленский стал инструментом полного уничтожения, а не героем.

Он раскритиковал визит американского лидера Джо Байдена в Киев. Карлсон не оценил действия президента США по отношению к противостоянию на Украине. Телеведущий также осудил Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения своих политических желаний.



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