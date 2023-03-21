Небензя заявил, что Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно

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Россия готова вернуть детей из Украины обратно в страну, после того, как там будут безопасные условия. Об этом со ссылкой на слова постпреда РФ при ООН Василия Небензи сообщает РИА Новости.

"Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?", – заявил Небензя, отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины.

Он подчеркнул, что украинских детей перемещали в Россию, чтобы уберечь их от опасности, которую представляют боевые действия. По словам Небензи, проблема детей, которых "привезли насильно в Россию", абсолютно раздута.

Постпред РФ уточняет, что в районе 6 апреля Россия планирует провести неформальное заседание СБ ООН, которое прольет свет на данную ситуацию.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Небензя в ответ на это заявил, что деятельность МУС не имеет ничего общего с правосудием. В качестве примера он привел деятельность инстанции по расследованию преступлений западных стран в Ираке, в ходе которой "не сделано ничего, чтобы привлечь виновных к ответственности".

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