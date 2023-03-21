Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере МУС на арест Путина – СМИ

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Совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина было заблокировано решением Венгрии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Позиция Венгрии насчет ордера на арест Путина привела к тому, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с данным заявлением от своего имени, отмечают в агентстве.

Уточняется, что на очередном саммите ЕС, который будет проходить 23–24 марта в Брюсселе, Будапешт "может высказать" свою позицию относительно выдачи ордера на арест президента России.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции считают, что Путин и Львова-Белова могут быть участниками военного преступления, под которым подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей.

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