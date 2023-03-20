Небензя заявил, что деятельность МУС не имеет ничего общего с правосудием

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Деятельность Международного уголовного суда (МУС) не имеет ничего общего с правосудием, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Международный уголовный суд имел полную юрисдикцию над преступлениями западных стран в Ираке. Однако он не сделал ничего, чтобы привлечь виновных к ответственности. Год за годом доклады МУС становились все короче, пока полностью не исчезли", – цитирует его ТАСС.

По словам постпреда РФ, на это оказала влияние политика нового прокурора суда Карима Хана, решившего отказаться от приоритетности данных расследований. Небензя отметил, что подобные действия иллюстрируют приоритеты МУС.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей.

В ведомстве обратили внимание на то, что такое уголовное преследование носит незаконный характер, поскольку отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.



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