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Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии в связи со специальной операцией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"(Второй замминистра обороны Британии Лоуренс Ли. – Прим. ред.) самым решительным образом протестовал против непрекращающихся и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российскому военному атташе также напомнили об обязательствах по Женевской конвенции и предупредили, что власти Британии будут собирать доказательства военных преступлений, отметив, что школы и сады не являются законными военными целями.

Также Великобритания повторно потребовала вывести российские войска из Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

