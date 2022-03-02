На территории посольства Украины в Москве сняли флаг

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

С флагштока посольства Украины в Москве сняли государственный флаг страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Также после разрыва дипломатических отношений с Россией была демонтирована указательная табличка посольства, а его входные двери опечатали.

В настоящее время территория дипмиссии огорожена, рядом с ней дежурят полицейские.

О разрыве дипломатических отношений с РФ президент Украины Владимир Зеленский сообщил днем 24 февраля. Соответствующий запрос от МИД страны он получил еще два дня назад.

Днем ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.