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политика

13:31

В ЛДПР назвали новости о состоянии Жириновского из анонимных источников слухами и ложью

политика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Все новости от анонимных источников о состоянии здоровья Владимира Жириновского являются неверными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря думской фракции ЛДПР Александра Дюпина.

"Абсолютно все новости от анонимных источников по этому поводу – это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь", – подчеркнул он.

По словам Дюпина, Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей.

"Реабилитация после болезни требует времени", – добавил он.

Ранее Дюпин опроверг сообщения СМИ о том, что Жириновский находится в критическом состоянии. По его словам, состояние политика не изменялось в худшую сторону.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось.

В ЛДПР назвали новости о состоянии Жириновского из анонимных источников слухами и ложью

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