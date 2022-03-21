Медведев заявил, что интересы граждан Польши стали жертвой русофобии Запада

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что интересы граждан Польши стали жертвой русофобии западных политиков, передает RT.
"Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма", – заявил Медведев.
Он отметил, что решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, а также противодействие "Северному потоку – 2" уже нанесли экономике Польши серьезный ущерб. По словам Медведева, ситуация только усугубится.
"То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом дерусификации", – сказал Медведев, добавив, что экономическое сотрудничество с Россией Польше выгодно, а человеческие связи – незаменимы.
Также Медведев отметил важность культурного и научного обмена между родинами А. Пушкина и А. Мицкевича, П. Чайковского и Ф. Шопена, М. Ломоносова и Н. Коперника.
"И, скорее всего, тогда и сделают правильный выбор – сами, без подсказок и нажима со стороны страдающих деменцией заокеанских элит", – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию Запада, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение НАТО, экономическую и информационную войну против России и преследование россиян за рубежом.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус осудил начавшуюся в его стране русофобию
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