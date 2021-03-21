Посол РФ в США отправился в Москву для консультаций

Фото: ТАСС/Владислав Павлов

Посол России в США Анатолий Антонов направился в Москву для участия в консультациях. Об этом пишет РИА Новости.

Машина дипломата выехала с территории российского посольства в субботу, 20 марта. Антонов помахал журналистам из окна машины, жестом показав, что находится в отличном настроении. При этом никаких комментариев посол не дал.

В аэропорту Нью-Йорка Антонов заявил, что в Москве будет проведена большая работа по отношениям России и США.

"Необходимо проанализировать то состояние росийско-американских отношений, в котором мы оказались", – подчеркнул дипломат в интервью.

Ожидается, что Антонов прибудет в Москву 21 марта.

Ранее российского посла в Вашингтоне пригласили в Москву для проведения консультаций о перспективах отношений с США. Об этом информировали в МИД РФ.

Позднее в Госдепе оценили приглашение посла РФ в Москву на консультации. В заявлении утверждалось, что власти США взаимодействуют с Россией лишь в целях продвижения американских интересов.