В ВСУ статью NYT о пленных в Авдеевке назвали российской пропагандой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой назвал российской пропагандой материал американского издания New York Times о том, что в ходе отступления украинских военных из Авдеевки в плену оказались около тысячи солдат ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Лихового, источники, которые приводятся в статье, являются несостоятельными, так как таких людей в действительности не существует.

"Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией", – подчеркнул он.

Кроме того, Лиховой обвинил Россию в использовании "фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ".

21 февраля издание New York Times со ссылкой на двух украинских военных написала, что при отступлении из Авдеевки в плен попали или пропали без вести от 850 до тысячи солдат ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.

После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от армии Украины. Глава государства поздравил ВС РФ с важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что приказ Сырского об оставлении города был размещен через день после начавшегося бегства украинских военных из Авдеевки.



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