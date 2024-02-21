21 февраля, 21:02Политика
Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в трех городах Канады
Фото: 123RF/irynatolm
Россияне, проживающие в Канаде, смогут проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Оттаве, а также в генконсульствах в Монреале и Торонто. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.
Диппредставитель уточнил, что отдать свой голос россияне, которые проживают в Канаде, смогут только 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00 по местному времени.
"Подготовка к выборам президента Российской Федерации осуществляется в плановом режиме", – добавил дипломат.
Кроме того, он подчеркнул, что в 2024 году в связи с нынешней политической обстановкой досрочное голосование проводиться не будет.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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