Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в трех городах Канады

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Россияне, проживающие в Канаде, смогут проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Оттаве, а также в генконсульствах в Монреале и Торонто. Об этом ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

Диппредставитель уточнил, что отдать свой голос россияне, которые проживают в Канаде, смогут только 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00 по местному времени.

"Подготовка к выборам президента Российской Федерации осуществляется в плановом режиме", – добавил дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2024 году в связи с нынешней политической обстановкой досрочное голосование проводиться не будет.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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