До тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Около 1000 солдат украинской армии попали в плен при отступлении из Авдеевки или пропали без вести. Об этом со ссылкой на осведомленных об отступлении солдат пишет американская газета New York Times.

"От 850 до 1 000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что отступление украинских сил из Авдеевки был плохо спланировано и слишком поздно началось. Кроме того, большие потери ВСУ могут нанести серьезный удар по моральному духу украинских войск.

При этом американские чиновники заявили изданию, что потеря Авдеевки является незначительным стратегическим поражением для Украины.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Уточнялось, что город, превращенный в сильный укрепрайон ВСУ, был взят под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.



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